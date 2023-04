Relatório que analisou fogo da Serra da Estrela aponta 45 ações a mudar

O relatório das lições aprendidas no incêndio da Serra da Estrela, ocorrido em agosto do ano passado, aponta que "são necessárias 45 ações corretivas", havendo um conjunto de 12 medidas prioritárias que deverão ser aplicadas "já este ano". O documento, revelado esta quinta-feira, adianta que a "grande maioria (81%) das ações propostas está relacionada com aspetos organizacionais, como a interoperabilidade, liderança, procedimentos e doutrina".

Entre as medidas a entrar em vigor este ano consta, por exemplo, o "empenhamento de agentes com formação especializada em comportamento do fogo para apoio na definição de estratégias, táticas e manobras em dias de comportamento extremo do fogo para acompanhamento das ocorrências e apoio aos comandos regionais", à semelhança do que é feito a nível nacional pelo Núcleo de Apoio à Decisão. Outra medida que se pode ler no relatório é o "reforço de equipas especializadas para acionamento precoce para combate apeado em zonas de reduzida acessibilidade e relevo acidentado".

A Subcomissão Nacional de Lições Aprendidas do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais é presidida pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Integra representantes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, PJ, GNR, Forças Armadas, Instituto Português do Mar e da Atmosfera e Liga dos Bombeiros de Portugal.