Manta polar e séries da Netflix entre as memórias da covid

Escola desafiou alunos a escolherem objetos que os marcaram para reverem em 2040.

Uma manta, idêntica às que os alunos usavam nas aulas durante a pandemia, para se agasalharem do frio de inverno que entrava pelas janelas abertas para ventilar a sala, será depositada, no dia 31 de maio, numa "cápsula do tempo" instalada no recreio da escola sede do Agrupamento de Escolas da Abelheira, em Viana do Castelo. O projeto "Caixa de Memórias" desafiou cerca de 800 alunos de 36 turmas do 4.º ao 9.º ano a pensar o futuro e o que gostariam de mais tarde recordar do tempo que viveram privados da liberdade por causa do novo coronavírus.

Juntamente com o agasalho vão ser depositados muitos outros objetos e mensagens, escolhidos e escritos em conjunto por cada turma. Quando voltarem à escola (se voltarem) a 16 de março de 2040 (dia já previsto), os alunos poderão desenterrar desde uma listagem de filmes e séries da Netflix a talheres de plástico usados nas festas e de que os alunos tiveram saudades durante o confinamento.