Manuais escolares esgotados por atraso de editoras

Decisão tardia do Ministério da Educação de suspender devolução dos livros leva a que pais ainda não consigam comprar os novos.

Há manuais esgotados e as livrarias estão com dificuldade em responder aos pedidos dos pais. A razão deve-se ao atraso no fornecimento das editoras, que falam numa "corrida contra o tempo" para responderem às necessidades. Só no início de julho, recorde-se, é que o Ministério da Educação determinou a suspensão da devolução dos livros do passado ano letivo em virtude da pandemia, obrigando a que todos os livros do ano letivo que começa a partir de 14 de setembro sejam novos. Os pais sabem que nas primeiras cinco semanas deverão ser usados os manuais do ano passado, mas já estão a encomendar os novos.

Tânia São Brás, da papelaria Lita, em Anadia, revelou ter "páginas e páginas de livros pendentes" a partir do 2.º Ciclo até ao final do Secundário. No caso dos manuais do 1.º Ciclo, como já tinha sido definido que seriam novos para todos os alunos, não há falhas. "O livro de Português do 7.º ano, o de Matemática do 9.º, o de Física do 10.º" são alguns dos exemplos dos manuais adotados este ano pelo Agrupamento de Escolas de Anadia que a livraria tinha em falta quando a responsável falou com o JN.