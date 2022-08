Manuel de Lemos novamente reeleito presidente da Confederação Internacional das Misericórdias

Guilherme Gonçalves Ontem às 23:24 Facebook

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas foi reconduzido para um terceiro mandato na terça-feira em Brasília, no Brasil.

Reeleito esta terça-feira, em Brasília, o presidente da Confederação Internacional das Misericórdias (CIM), Manuel de Lemos, exerce agora o seu terceiro mandato à frente da organização.

O atual presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) recorda o trabalho desenvolvido com a sua equipa à frente da CIM, mas afirma que neste mandato, a terminar em 2025, "vamos continuar a trabalhar, com todas os países que têm Misericórdias (no total são 24), salvaguardando a sua identidade, mas potenciando uma cooperação que já existe, mas que queremos ver ainda mais ativa".

No seu discurso, sublinhou também a importância de continuar o trabalho de adaptação das Misericórdias aos tempos modernos e defende que estas devem proporcionar "os cuidados para os quais estão vocacionadas, (ação social, saúde, infância, envelhecimento, entre outros) aos que mais necessitam".

Na mesma sessão, José Rabaça, tesoureiro da UMP, tomou também posse como tesoureiro na CIM e mantém a sua presença na organização internacional.

Finda a sessão de tomada de posse de Manuel de Lemos, a delegação da UMP, acompanhada pelo deputado brasileiro António Brito, foi recebida pelo presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, que é simultaneamente presidente do Congresso e vice-presidente do Brasil em exercício, e visitou a Câmara do Senado e a Câmara Federal. Segundo Manuel de Lemos, no caso do Brasil, "estamos a trabalhar na possibilidade de podermos colaborar em formações em diversas áreas". "Serão protocolos de colaboração nas áreas dos recursos humanos, por exemplo, em valências como as do pessoal auxiliar. A língua aproxima-nos e o conhecimento e experiência em várias valências facilita o estreitar de relações", acrescenta.

Também em Brasília, Manuel de Lemos, juntamente com uma comitiva de misericórdias, foi recebido pelo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.

O presidente da CIM e da UMP esteve ainda presente durante a tarde na cerimónia em que o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, entregou o coração do rei D. Pedro IV, durante as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Manuel de Lemos descreve o rei português como "um herói da liberdade" e defende que "é um monarca muito querido pelo povo brasileiro pelo que faz o maior sentido a entrega, ainda que durante um curto período, do coração em Brasília".