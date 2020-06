Manuel Heitor quer aulas presenciais em setembro cumprindo as normas

Glória Lopes Hoje às 13:26 Facebook

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse, esta sexta-feira, que no próximo ano letivo, que começa em setembro, "as aulas vão ser de certeza presenciais, mas com responsabilidade".

"Se não é o Ensino Superior a ensinar e a mostrar às pessoas como é que se vive com responsabilidade quem poderá ser?", questionou Manuel Heitor, em Bragança, à margem da apresentação do Programa Internacional de Investigação de Montesinho, que vai disponibilizar 1,5 milhões de euros para candidaturas de projetos de investigação na áreas da biodiversidade e para atrair investigadores internacionais para esta zona do parque natural. Está também prevista a criação do Observatório de Montesinho - Dionísio Gonçalves a instalar no antigo abrigo da Lama Grande.

"São as instituições de ensino superior as que estão mais adequadas para ensinar as regras. Há orientações claras definidas pela Organização Mundial de Saúde, em Portugal transcritas pelas Direção-Geral da Saúde, que vão evoluir. Mas hoje sabemos que temos que aprender a viver a conviver com a pandemia e com as futuras pandemias e por isso temos que usar o conhecimento que hoje já temos para lidar no dia a dia com essas crises, pois só haverá uma vacina daqui a um ano e meio e até lá temos que trazer mais jovens para o ensino superior e ensinar-lhes a viver e a conviver com a pandemia", explicou Manuel Heitor.

O ministro disse que a maior preocupação está relacionada com a sobrelotação de transportes públicos, principalmente nas grandes cidades como Lisboa e no Porto, daí que se possam desdobrar horários começando mais cedo ou mais tarde, porque o acesso às instituições "é a questão mais crítica", bem como cumprindo as normas,

"O ensino é para começar da forma presencial, até porque todos os cursos e todas as ações estão acreditadas para funcionar na forma presencial, destacou Manuel Heitor.

Prevê-se uma redução no número de alunos internacionais, um problema que o ministro considera "mundial" pelo que defende que é necessário garantir condições de segurança para que a mobilidade seja reforçada.