Mão cheia de medidas em falta exigida antes de negociar Orçamento

Parceiros de negociação com Governo recusam discutir Orçamento para 2022 sem verem cumpridas propostas inscritas para este ano. Socialistas esperam lançar processo em julho.

As forças políticas que viabilizaram o Orçamento do Estado (OE) deste ano com a sua abstenção prometem não ceder a pressões ou dramatizações em torno das negociações para 2022, exigindo que as medidas inscritas no atual sejam cumpridas antes de pensarem em reunir-se como o Governo em julho. E todas indicam uma mão cheia de propostas aprovadas que consideram prioritárias. Também o Bloco de Esquerda, que votou contra o OE de 2021, aproveitou a sua convenção nacional para apresentar condições. E o PCP já se mostrou cético com os apelos ao diálogo à Esquerda.

O Governo já chamou alguns partidos para reuniões em julho de forma a lançar a negociação do próximo OE. Aliás, o Partido Ecologista os Verdes (PEV) revelou isso mesmo, deixando claro que, primeiro, há que garantir o cumprimento do que está no orçamento em curso.