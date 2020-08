Mar no Algarve vai ficar ainda mais quente que o ar da zona Norte

Salomé Filipe Hoje às 14:23 Facebook

Temperatura da água tem rondado os 24 graus mas vai subir mais dois. Bactérias causam preocupação.

Quase todos os banhistas, quando estão de férias, têm um desejo: água do mar quente, para ir a banhos sem tremer de frio. O Algarve costuma ser a zona do país de eleição para satisfazer essa vontade. Mas a temperatura do mar tem estado ainda mais convidativa do que o habitual, com os termómetros a chegarem quase aos 24 graus, em algumas zonas, devido às correntes de sueste, que trazem água mais quente do Mediterrâneo. E no final da semana podem subir mais dois graus. Mais quente, por exemplo, que a temperatura no Porto para os próximos dias, que vai rondar os 23 graus. No entanto, parece existir um problema: há bactérias, nocivas para o ser humano, que também gostam dessas águas quentes.

"É normal este fenómeno acontecer, principalmente no Sotavento algarvio, porque há muitas correntes de leste que trazem calor, o que provoca temperaturas mais altas não só no ar, como no mar", explica Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. "Estas temperaturas vão manter-se, pelo menos, até ao fim de semana. E poderá sentir-se ainda uma subida da temperatura, porque estão previstas ondas de sueste para sexta-feira e sábado", adianta.