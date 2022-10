Mar perigoso e vento até 85 km/hora no fim de semana

Diana Fernandes Hoje às 15:57 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a previsão de condições meteorológicas adversas com aguaceiros fortes, vento moderado e forte e agitação marítima nos próximos dias.

De acordo com o IPMA, nos próximos dias, prevê-se a continuação de chuva persistente que poderá ser forte e acompanhada de trovoada, com possibilidade de inundações urbanas, no Alto Alentejo e no Minho. Ainda haverá a possibilidade de ocorrência de trovoada e rajadas de vento fortes, em especial no sábado, que pode atingir os 85 quilómetros por hora no Norte e Centro.

Para além disso, as ondas quadrante oeste podem chegar dos quatro aos cinco metros de altura na costa ocidental a partir das 21 horas de amanhã (sábado), dia 22 de outubro, até às 18 horas de domingo, dia 23.

Face às previsões descritas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para estes efeitos que podem ser minimizados, através da adoção de comportamentos adequados.

A população deve ter especial cuidado na circulação junto à zona costeira e zonas ribeirinhas; não praticar atividades relacionadas com o mar e evitar ainda o estacionamento de veículos muito próximo da costa marítima; adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade; não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas e estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.