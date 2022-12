Maratona de reuniões para assegurar escalas de obstetrícia nas festas

As escalas das urgências de ginecologia e obstetrícia de vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante os fins de semana de Natal e Ano Novo estão desfalcadas, especialmente em Lisboa e Vale do Tejo, obrigando a uma resposta em rede que passará pelo desfasamento dos encerramentos. Nos últimos dias, houve várias reuniões entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), liderada por Fernando Araújo, e as direções clínicas dos hospitais para procurar minimizar o impacto daqueles fechos.

O documento ainda não está finalizado, garantiu ao JN fonte da DE-SNS, na sequência de várias notícias que foram sendo publicadas ao longo do dia sobre as soluções acordadas. "Estamos a trabalhar no plano dos serviços de urgência e ginecologia - operação 'Nascer em Segurança no SNS' - para o Natal e Ano Novo, que será anunciado nos próximos dias", acrescentou.

Parece o nome de uma operação policial, mas estão, de facto, a ser contadas "espingardas" - leia-se, médicos - para assegurar os cuidados de saúde a grávidas neste período de festas. E a resposta tem sido colaborativa. O JN sabe que há diretores de serviço com idades acima dos 55 anos que se mostraram disponíveis para fazer "banco" no Natal. Um "efeito" Fernando Araújo neste arranque dos trabalhos da DE- SNS.