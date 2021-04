Marcados 1503 casamentos para as primeiras semanas pós-desconfinamento

Delfim Machado Hoje às 10:58 Facebook

A lotação das festas de casamento está limitada a 25% até 2 de maio, mas isso não impediu que algumas centenas de noivos agendassem a boda para esta altura. Até 16 de maio, estão marcados 1503 casamentos, 336 destes na primeira semana de desconfinamento do setor.

Um deles foi o de Ana Sofia Ribeiro e de João Mesquita, ambos de 31 anos, que casaram ontem pela igreja em Paredes. O pedido de casamento foi feito no início da pandemia e a data de 24 de abril já estava marcada há vários meses. A incerteza era muita, mas os preparativos continuaram sempre e o grande momento da vida do casal aconteceu mesmo. "É um stress muito grande, porque tínhamos medo de estar a preparar tudo e, no fim, não haver autorização", conta Ana Sofia.

Desde o início, a opção do casal foi convidar pouca gente. Por um lado, não sabiam com que regras iam poder casar quando chegasse o dia e, por outro, não queriam ficar responsáveis por um surto. "Temos só 50 convidados, basicamente é a família próxima, não tivemos de desconvidar ninguém, porque o espaço é grande, mas gostávamos de fazer uma festa maior", assume João ao JN.