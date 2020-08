Marcados os funerais das vítimas do acidente com o Alfa 

Sandra Ferreira Hoje às 16:35 Facebook

Fernando Oliveira, de 57 anos, e Carlos Santos, de 56 anos, morreram na passada sexta-feira na Linha do Norte, na colisão entre um comboio Alfa Pendular e uma máquina de manutenção onde seguiam.

Fernando Oliveira, de 57 anos, vai a sepultar esta terça-feira, às 18 horas, em Queirã, Vouzela.

A vítima, natural do concelho de Vouzela, morreu quando o comboio Alfa Pendular que seguia no sentido sul-norte, em direção a Braga, descarrilou ao embater numa máquina de trabalho onde seguia com o colega, que também faleceu.

Carlos Santos, de 56 anos, natural de Contenças de Cima, Mangualde, foi autopsiado esta terça-feira, estando as cerimónias fúnebres marcadas para quarta-feira, às 18.30 horas, no cemitério de Santiago de Cassurrães.