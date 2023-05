Marcas da seca não levam ainda Governo a fechar a torneira

Eduardo Pinto, Glória Lopes, Lídia Barata e Teixeira Correia Hoje às 09:40 Facebook

O Governo não vai adotar, por enquanto, quaisquer restrições à água para consumo humano. Com 89% do território continental em situação de seca, apenas tomou medidas restritivas para regadio agrícola nos 34% que já se apresentam com seca severa ou extrema, nomeadamente nos distritos de Faro, Beja, Évora e Setúbal. Quando houver falta de alimentação para animais, admite que surjam apoios financeiros para os criadores.

De acordo com o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em abril de 2022 já tinham sido aplicadas "restrições à produção hidroelétrica em algumas barragens", já que as albufeiras estavam, por esta altura, com "65% da capacidade", enquanto este ano têm "80%". Atualmente, só há "limitações para uso agrícola", nomeadamente a partir da "Barragem da Bravura, no barlavento algarvio, e na Barragem do Monte da Rocha, no Alentejo". Nestas duas regiões também há "limitações a novas captações de água subterrânea".

Ressalvando que as restrições "salvaguardam sempre o consumo humano", o ministro destacou que "as medidas são graduais" e se, de acordo com a monitorização mensal que é feita às albufeiras, for registada a necessidade de mais limitações, "imediatamente serão tomadas mais medidas".