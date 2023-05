Marcelo abre porta a remodelação do Governo

O presidente da República diz que caso que envolve João Galamba é sensível e deve ser tratado de forma "discreta". Costa cancela agenda desta terça-feira em Paredes de Coura.

O presidente da República abriu a porta, segunda-feira, a uma remodelação do Governo, ao considerar que o episódio entre o ministro das Infraestruturas e o ex-adjunto deste é uma matéria "muito sensível" e que deve ser tratada "discretamente". Marcelo Rebelo de Sousa foi evasivo sobre se já discutiu o caso com o primeiro-ministro e, ao que soube o JN, António Costa - que tem estado em silêncio - cancelou a agenda que tinha para esta manhã, no Minho. Numa altura em que o PSD já pede a queda do Governo, o lugar do ministro João Galamba pode estar em risco.

"Em determinados temas particularmente sensíveis, o seu tratamento não é na praça pública", afirmou o chefe de Estado, referindo-se ao caso do Ministério das Infraestruturas, que envolve acusações de mentira, agressões e furto. "São tratados, vão sendo tratados, até ao momento em que se vê que foram tratados", frisou.