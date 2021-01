Marcelo admite "laxismo" no Natal e teme "galopar" da pandemia de covid-19

JN/Agências Hoje às 22:21 Facebook

O Presidente da República e recandidato ao cargo admitiu, este domingo, estar "preocupado" com a evolução da pandemia em Portugal, dizendo ter a sensação que houve algum "laxismo" na época festiva que pode conduzir a um "galopar" dos números.

No debate para as eleições presidenciais de 24 de janeiro com o candidato Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "há outra vez uma pressão nos internamentos e nos cuidados intensivos" e reiterou a importância de uma renovação do estado de emergência apenas por oito dias, em vez dos quinze habituais, na véspera de ouvir os partidos com assento parlamentar.

"Justifica porque é há a preocupação de uma renovação por oito para depois olhar para os números com atenção, ver se eles não vão galopar quando vierem os números do Natal e do fim de ano. A sensação que tenho é que houve um laxismo também agora, sobretudo [pelos números de] hoje e dias anteriores, e isso obriga a que a renovação seguinte seja uma renovação atenta a essa evolução", disse.

Questionado se não exclui a hipótese de um confinamento mais amplo, Marcelo Rebelo de Sousa disse ser preciso aguardar.

"Como sabe, a ideia é evitar até ao limite que isso aconteça, mas temos de ouvir os especialistas. No dia 12 vamos ouvi-los e estou preocupado com a evolução última dos acontecimentos, nomeadamente nos lares", afirmou.