Marcelo ainda não se pronunciou sobre travão de Costa aos novos aeroportos

O presidente da República ainda não se pronunciou sobre a polémica instalada com a revogação de António Costa ao despacho com a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa. A resposta de Marcelo Rebelo de Sousa é aguardada com expectativa.

O primeiro-ministro, António Costa, ordenou a revogação do despacho publicado, quarta-feira, que previa uma solução de dois aeroportos para substituir o Humberto Delgado, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa falou hoje no Palácio de Belém, em Lisboa, no início da visita do Presidente da República da Nigéria,​​​​​​ a Portugal, mas não fez menção à revogação do despacho.

A solução dos dois aeroportos, que custaria cerca de 6,6 mil milhões de euros, não terá chegado ao presidente da República, que na quarta-feira ao início da noite dizia desconhecer os "contornos concretos" da solução apresentada, recusando comentar sem ter mais informação.

"Aquilo que sei, soube agora, é que há um despacho do senhor secretário de Estado do pelouro sobre a matéria e, portanto, não estou em condições de estar a comentar o despacho", declarou o chefe de Estado, em resposta a perguntas dos jornalistas, no Palácio de Belém.