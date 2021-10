Marcelo alerta que "pandemia não terminou" mas não espera agravamento

JN/Agências Hoje às 19:26 Facebook

O Presidente da República alertou, esta quinta-feira, que "a pandemia ainda não terminou" e que isso está a provocar globalmente "um atraso na recuperação económica", mas disse não esperar um agravamento da covid-19 em Portugal.

Durante um encontro com representantes de 'startups' portuguesas, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a sobrevivência destas empresas à crise provocada pela pandemia de covid-19: "Não morreram, não vão morrer, vão-se sucedendo e mudando, convertendo, alterando em novos ciclos e novas vagas, num momento difícil do mundo, da Europa".

"É muito importante esta certeza, porque é um momento difícil com pandemia ainda, com atraso na recuperação económica, com uma transição energética e digital mais longa", considerou.

Logo a seguir, o chefe de Estado reforçou esta mensagem: "Enfrentamos globalmente um período difícil, a pandemia ainda não terminou".

"Estava a ler hoje os mais recentes relatórios sobre a pandemia ainda na Europa, nalguns países bem conhecidos da Europa, novamente a pedirem mais confinamentos, mas sobretudo noutros continentes: África, América Latina e mesmo a Ásia, o que significa que a recuperação económica e social está um pouco atrasada, será mais lenta e mais difícil", apontou.

No final deste encontro com representantes de 'startups' que vão participar na edição deste ano da Web Summit, questionado pela comunicação social se teme um agravamento da covid-19 em Portugal ou um aumento de casos da nova subvariante da Delta do SARS-CoV-2 em território nacional, o Presidente da República respondeu negativamente: "Não. Não temos até agora dados nenhuns nesse sentido".

"O que eu digo é que internacionalmente as notícias que chegam quer de países europeus quer fora da Europa são de que a transição, a passagem de pandemia para endemia --quer dizer, uma situação em que há doença, mas não tem o caráter de pandemia -- está a ser muito lenta", reiterou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que isso está a acontecer "em continentes fora da Europa, mas também na Europa alguns países tiveram recuos, e países que eram considerados muito avançados nesse domínio, em que as últimas informações obrigam a tomada de medidas mais duras".

"Não é, felizmente, o caso de Portugal. Não é, felizmente, o caso da maior parte da União Europeia", acrescentou.

No elogio que fez às 'startups' portuguesas, o Presidente da República assinalou que têm "mais jovens" e "mais mulheres" e uma "maior distribuição nacional", e saudou o "investimento do poder político" nestas empresas.

No final do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa confidenciou: "Estava a sonhar com a 'startup' que eu criaria, algo sobre as condições ideais para nadar, fazer surf e bodyboard nos arredores de Lisboa".

"Portanto, veem, continuo a sonhar, e um dia terei uma 'startup'", disse, convidando Paddy Cosgrave, cofundador da Web Summit, a contactá-lo quando no fim deste seu segundo e último mandato presidencial.