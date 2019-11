Marcelo almoçou com Eanes para assinalar o 25 de Novembro

Hoje às 20:14 Facebook

O presidente da República recebeu, esta segunda-feira, em Belém, o general Ramalho Eanes "para simbolizar que o 25 de Novembro é uma data nacional" que, no seu entender, deve ser evocada em "espírito de unidade".

"Convidei o senhor Presidente Ramalho Eanes para simbolizar que o 25 de Novembro é uma data nacional. Quer dizer que, portanto, é uma data que pertence a todos, não é uma data que possa ser fracionada, dividida, objeto de lutas conjunturais", justificou Marcelo Rebelo de Sousa, à saída do Espaço Júlia - Resposta Integrada de Apoio à Vítima, em Lisboa.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, Ramalho Eanes "representa, melhor de que ninguém, a unidade do 25 de Novembro, porque foi uma figura central do 25 de Novembro", do qual saiu vencedora a ala considerada moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), "e porque foi o primeiro Presidente eleito democraticamente em Portugal", nas presidenciais de 27 de junho de 1976.

"Há um consenso nacional em torno do Presidente Eanes. É o mesmo consenso que eu penso que deve existir em relação às datas maiores da nossa vida democrática. Devem ser consideradas como datas que pertencem a todo o país, a todos os portugueses, e não a grupos, a fações, a setores menores ou maiores dentro do país", defendeu.