Marcelo anuncia candidatura nos próximos dias

Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar a recandidatura a Belém nos próximos dias. O discurso já está pronto. A "máquina" do PSD já anda a recolher assinaturas. E a apresentação deverá ocorrer no eixo Cascais-Lisboa.

É um tabu que já pouco de tabu tem, porque, na verdade, existe quase nenhuma margem de manobra para Marcelo Rebelo de Sousa não avançar para um segundo mandato em Belém. Isto porque, todas as candidaturas têm que ser apresentadas até ao próximo dia 24. Um recuo de Marcelo deixaria, assim, o centro-direita sem um candidato.

O próprio Marcelo Rebelo de Sousa tem dado sinais no sentido de avançar. Ainda na terça-feira, no final da cerimónia do 1 de Dezembro, disse que o anúncio "está próximo, muito próximo". O ex-líder do PSD quer arrumar, primeiro, todas as questões relacionadas com a renovação do estado de emergência. "A decisão obedece a um objetivo que é esperar pelo momento em que ainda devo intervir como presidente da República, no quadro do estado de emergência. Só depois disso é que sinto que devo tomar a decisão e comunicá-la aos portugueses", confirmou o próprio.

As funções presidenciais, associadas ao prazo do dia 24, obriga a que o anúncio tenha que ser forçosamente feito nas próximas duas semanas. Tudo indica que ocorra no eixo Lisboa-Cascais, o que já levou a que o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, a manifestar o seu apoio.

A "máquina" do PSD, partido que já deu o seu apoio, encontra-se no terreno a recolher as necessárias 7500 assinaturas. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa revelou que lhe têm sido enviadas algumas, junto com pressões para avançar. "A decisão é minha", vinca, contudo.

O discurso do anúncio também já estará pronto, revelou na terça-feira o "Expresso". Será em torno dos motivos que o levaram "não faltar à chamada", ou seja, porque concorre a um segundo mandato, num contexto político, social e económico diferente do que aquele que encontrou há cinco anos.

Para tratar da recandidatura, Marcelo Rebelo de Sousa já terá criado um núcleo muito restrito, que conta com o administrador da Fundação Champalimaud, João Silveira Botelho, além de operacionais como o ex-secretário de Estado Matos Rosa e o militante Rodrigo da Moita da Deus, que colaborou com Marcelo na candidatura de 2015.