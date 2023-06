Marcelo pede "esforço" para que exames corram bem

A primeira época de exames do ensino Secundário arranca dia 19 com greves de professores e serviços mínimos. O presidente da República lançou esta quarta-feira um apelo para que a fase corra bem para os alunos. Aos jornalistas, em Londres, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que ainda aguarda o diploma que irá acelerar as progressões dos professores e garantiu que irá ouvir os sindicatos antes da promulgação.

"Espero que corra bem", respondeu aos jornalistas, sublinhando que a época de exames "é um momento decisivo" e stressante para os alunos. "Espero que haja um esforço de todos para não haver prejuízo para os alunos", afirmou, referindo-se às greves anunciadas que abrangem também aferições e provas nacionais do 9.º ano que começam esta sexta-feira.

Sobre o clima de tensão na Educação, o presidente começou por defender que espera que seja encontrada uma solução que pacifique o setor e que garante um arranque de ano letivo, em setembro, tranquilo.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou que ainda aguarda pelo diploma, aprovado em conselho de ministros há cerca de um mês, que pretende acelerar as progressões dos professores e mitigar os efeitos do congelamento das carreiras.

O presidente garantiu que vai ouvir as organizações sindicais antes de tomar uma decisão quanto à promulgação. E, frisou, que espera receber do Governo "uma solução equilibrada" para a poder promulgar, Caso contrário, admitiu, pode vetar e devolver o diploma ao Governo. "Preferia que isso não acontecesse", disse.

Recorde-se que as organizações sindicais já anunciaram que a manter-se a recusa do Governo em não negociar a recuperação do tempo congelado, as aulas serão retomadas em setembro com protestos. A plataforma enviou uma carta ao ministério da Educação a pedir a reabertura das negociações mas o ministro, João Costa, afastou essa possibilidade.