Marcelo apela envolvimento de todos os setores na saúde das pessoas e do planeta

O presidente da República apelou ao envolvimento de todos os setores da sociedade na procura de soluções para a saúde das pessoas e do planeta, numa mensagem sobre o Dia Mundial da Saúde.

Nesta mensagem, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa associa-se à Organização Mundial da Saúde (OMS) para assinalar esta data e sublinha a importância do tema destacado neste ano: "O nosso planeta, a nossa saúde".

Segundo o chefe de Estado, esta ocasião permite reforçar "a relevância desta mensagem, que coloca no centro das atenções a saúde das pessoas e do planeta", matéria que exige atenção constante, sem "se cingir ou limitar a dias específicos".

"O sucesso de todos residirá no cuidado e atenção colocados na poderosa e inevitável interligação e dependência existentes entre pessoas e planeta, e no alerta para a necessidade do envolvimento de todos os setores da sociedade na procura de soluções que vão muito além da competência exclusiva da saúde", acrescenta.

Há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Unidade de Saúde Familiar (USF) da Baixa e o Centro Social Polivalente de São Cristóvão e São Lourenço, em Lisboa, para assinalar o Dia Mundial da Saúde. Na altura, apontou como "passos positivos" registados em Portugal neste setor o aumento da esperança de vida e o aumento do número de mulheres a exercer medicina.