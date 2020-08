Marcelo aprova app StayAway Covid

JN Hoje às 16:54, atualizado às 17:02 Facebook

O presidente da República promulgou o diploma sobre a aplicação para telemóveis StayAway Covid, que servirá para detetar contactos de risco com infetados com o novo coronavírus.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta terça-feira, "o diploma que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY COVID", lê-se numa nota divulgada pela Presidência.

O chefe de Estrado promulgou ainda o "diploma que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social" e o "diploma que aprova a restituição do montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) relativo a diversas iniciativas".