Marcelo: "É um estado de emergência muito limitado e preventivo"

Os portugueses têm "em novembro um novo teste" para "evitar um dezembro agravado com restrições por todos indesejadas", alertou Marcelo Rebelo de Sousa.

Após assinar o decreto do segundo estado de emergência no país devido à pandemia de covid-19, "que conheceu no último mês e meio uma evolução negativa e muito rápida que importa conter", Marcelo Rebelo de Sausa apelou ao esforço de todos os portugueses numa declaração em direto a partir de Belém.

As semanas que se seguem têm de ser de esforço coletivo

Considerou que, passados oito meses de pandemia, o país "tem em novembro um teste essencial" e "as semanas que se seguem têm de ser de esforço coletivo" para "evitar um dezembro agravado com restrições mais graves por todos indesejadas".

Neste sentido, Marcelo adiantou que o estado de emergência será reavaliado no final do mês.

O presidente da República quis salientar a "ampla convergência entre o presidente da República, Assembleia da República, Governo, partidos e parceiros sociais" e "uma maioria parlamentar de 84% favorável ao estado de emergência e de 94% que não se lhe opôs" o que demonstra que os portugueses "sentem que devem continuar unidos nos momentos essenciais".

Defendeu ainda que "é um estado de emergência muito limitado e largamente preventivo", "sem confinamentos compulsivos" e "porque se concentra na prevenção do crescimento da pandemia". E neste âmbito referiu que "abre novas medidas como a proibição de circulação em certas horas e dias nos concelhos de maior risco".

Por fim, falou em "compromisso" para "se acelerar o investimento na saúde e em particular nos seus heroicos profissionais" e também em "confiança" para "tentar garantir a todos, covid e não covid, o direito à saúde".

O parlamento aprovou, esta sexta-feira, o decreto do presidente da República que estabelece um novo período de estado de emergência, entre 9 e 23 de novembro.

Esta sexta-feira, Portugal registou 5550 casos de covid-19, o valor diário de infetados mais elevado desde o início da pandemia, e 52 óbitos, o segundo pior número de mortes devido ao novo coronavírus. O número de internados também bate recordes - 2425, dos quais 340 emcuidados intensivos.