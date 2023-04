Marcelo assinala "excelentes relações" entre Portugal e Brasil

JN/Agências Hoje às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República assinalou, esta quinta-feira, "as excelentes relações" entre Portugal e o Brasil e a perspetiva de continuar o seu aprofundamento, ao divulgar o programa da visita de Estado do seu homólogo Lula da Silva a Portugal entre sábado e terça-feira.

"A deslocação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal insere-se numa perspetiva comum de prosseguir o aprofundamento das excelentes relações entre os dois Estados", refere Marcelo Rebelo de Sousa numa nota divulgada pelo Palácio de Belém.

O texto explicita que a visita de Estado do Presidente do Brasil decorre a seu convite, entre sábado e terça-feira, logo no primeiro dia com uma cerimónia na Praça do Império - Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, numa cerimónia oficial de boas-vindas.

PUB

Após um encontro entre os dois chefes de Estado, no Palácio de Belém, haverá uma "reunião alargada às respetivas delegações", após o que os dois Presidentes farão declarações à comunicação social.

No final do primeiro dia, Marcelo oferecerá um jantar em honra do seu homólogo brasileiro, que terá lugar no Palácio da Ajuda.

Durante a tarde de segunda-feira, os dois Presidentes irão proceder à entrega do Prémio Camões a Chico Buarque de Hollanda.

No último dia da visita, terça-feira, o Presidente da República estará presente na sessão solene organizada pela Assembleia da República de boas-vindas a Luiz Inácio Lula da Silva.