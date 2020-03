"É essencial proteger o emprego e o rendimento das famílias", diz Costa

Tiago Rodrigues e Rita Neves Costa Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro afirmou, esta sexta-feira, que Portugal vive um momento de "emergência de saúde e económica" e que "é essencial proteger o emprego e o rendimento das famílias".

Em declaração aos jornalistas, António Costa afirmou que este é "um momento de emergência". "Está em causa tratar da vida dos portugueses. É também um momento de emergência económica. Será um trimestre muito duro para todos. Em junho poderemos avaliar os danos sofridos e perspetivar um novo futuro para a nossa economia", disse o primeiro-ministro.

"Para isso, é preciso proteger o emprego. É absolutamente essencial assegurar liquidez às empresas, para que garantam os postos de trabalho", acrescentou Costa. "Neste momento temos de nos concentrar em salvar vidas, na saúde, e as empresas, na economia".

"Aprovamos crédito acessível sob condição de manutenção de emprego", afirmou o primeiro-ministro, acrescentando medidas como a "suspensão do prazo de caducidade dos contratos de arrendamento que iriam caducar nos próximos meses" e a "prorrogação automática de subsídios de desemprego".

"É preciso tranquilizar as famílias e as empresas. Há uma prioridade clara neste momento: travar a incerteza e devolver a confiança. Para que haja um novo futuro, precisamos de chegar a junho em condições de poder encarar com confiança e preparar o relançamento da nossa economia. Os rendimentos das famílias não podem ser mais fragilizados. O Estado também está a dizer presente", garantiu Costa."A medida mais eficaz para apoiar as famílias é garantir emprego".

Marcelo assinou o decreto

O Presidente da República assinou esta sexta-feira o decreto do Governo que "estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência".

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram reunidos esta sexta-feira ao fim da tarde no Palácio de Belém, em Lisboa.

"O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência, decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, em resposta à pandemia da doença COVID-19", pode ler-se numa nota na página da Presidência.

O Conselho de Ministros voltou a reunir esta sexta-feira para discutir mais medidas do estado de emergência nacional. O primeiro-ministro António Costa já tinha elencado algumas das medidas previstas no estado de emergência nacional, entre eles, o isolamento obrigatório para quem estiver infetado com Covid-19 ou for aconselhado pelas autoridades de saúde a ficar em casa. Esta sexta-feira, a nova reunião do Conselho de Ministros deverá acautelar algumas situações sociais e económicas durante estes 15 dias de estado de emergência nacional.

Costa esteve reunido esta sexta-feira de manhã por videoconferência com a chanceler alemã Angela Merkel. Também Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, reuniu-se à distância com os ministros das Finanças europeus, de onde saiu a decisão de Bruxelas de não impor regras aos orçamentos dos países da União Europeia, para que possam combater sem reservas a epidemia de coronavírus.

*Com Lusa