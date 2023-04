Marcelo autoriza que "Manguito" fique nos jardins do Palácio de Belém

O "Manguito", uma escultura de "descontentamento pela desgovernação do país" concebida pelo artista Carlos Oliveira com colaboração do duo Malibu Ninja, ficou no interior dos jardins do Palácio de Belém, com autorização do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vai ali ficar por tempo indeterminado.

A peça, com mais de dois metros de altura e 70 quilos de peso, foi colocada na manhã desta segunda-feira junto ao palácio, residência oficial do presidente da República, e, de acordo com o artista, a Câmara estava para "retirar", quando foram abordados por um "responsável da segurança da Presidência da Republica, que propôs a mudança da peça para os jardins do palácio". Carlos Oliveira diz aguardar "contacto de responsáveis da cultura da Casa da Presidência" para saber durante quanto tempo lá poderá ficar.

"Está no sítio onde, até há pouco tempo, estava outra obra de arte", mais concretamente a cadeira de Mário Soares, escultura de Leonel Moura, especificou fonte do palácio.

"Tivemos uma atitude de coragem mas pacifica, de gente de bem e de paz e fomos bem tratados pelas autoridades", conta Carlos Oliveira, sublinhando que a peça mostra o "descontentamento popular em relação à desgovernação, à hipocrisia e à corrupção". "Gostávamos muito que esta fosse uma obra transversal à sociedade portuguesa" e que "os que se revêm nela, com criatividade, façam também um manguito ao poder", acrescentou.

Carlos Oliveira mostrou-se satisfeito pelo facto de ter sido autorizada a colocação da obra de arte em Belém e adiantou que foi criada uma página no Instagram para o movimento "Manguito".