Marcelo avisa que "caminho ainda vai ser muito trabalhoso" e não quer mais emergência

Marcelo alertou esta quarta-feira que "o caminho que se segue ainda vai ser muito trabalhoso" no âmbito da pandemia e pediu mais um esforço aos portugueses para não se andar "para trás" e sairmos do confinamento. E "desejaria que esta fosse a última renovação do estado de emergência".

"Há muito trabalho ainda para proteger o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para recuperar a economia", afirmou também o presidente da República na sua declaração ao país. E "se 2020 foi ano da luta pela vida, 2021 terá de der o início da recuperação social", apelou no dia em que o Parlamento aprovou a renovação do estado de emergência (o 15.º) por mais duas semanas até 30 deste mês.