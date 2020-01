Marcelo condecorou Maria João Pires, "exemplo de excelência de Portugal"

Hoje às 23:41 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou a pianista Maria João Pires com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que considerou ser "um exemplo de excelência de Portugal no mundo".

Depois de um recital de piano, perante o Corpo Diplomático acreditado em Portugal, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a pianista foi agraciada por Marcelo Rebelo de Sousa, a quarta condecoração de Maria João Pires.

"É um exemplo de excelência de Portugal e é um exemplo de excelência de Portugal no mundo. É pois natural e justo que seja em frente do mundo que eu a condecore como merece por projetar Portugal e a excelência portuguesa", elogiou o chefe de Estado, antes de lhe entregar a condecoração.

Maria João Pires, também em breves palavras, agradeceu a condecoração, que disse ter recebido "como símbolo de coragem, esperança, partilha e força, para enfrentar e ajudar a construir o mundo das próximas gerações melhor, mais cheio de harmonia e de verdade".