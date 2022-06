Marcelo dá nega a Moreira mas pede a Parlamento que "repense" descentralização

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:20 Facebook

O presidente da República revelou, esta terça-feira, que vai pedir para o Parlamento "repensar" os moldes da descentralização, admitindo que "há coisas que têm de ser repensadas e revistas para o futuro". No entanto, recusou o pedido do autarca do Porto, Rui Moreira, que desejava que o Orçamento do Estado (OE) fosse devolvido ao Parlamento sem promulgação para que as verbas fossem alteradas. "O OE para 2022 está votado", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

Em Barcelos, o chefe de Estado anunciou que se prepara para fazer um pedido aos partidos sobre o tema: "Isto talvez justifique que eu envie, dentro de uns dias, uma mensagem à Assembleia da República para sugerir ou solicitar um debate alargado acerca da descentralização e do que se transfere de poderes e de recursos".

Marcelo lembrou que, no país, praticamente todos estão "de acordo" quanto à "vantagem" de implementar a descentralização. No entanto, reconheceu que a reforma "tem de ser acompanhada de recursos", pelo que apelou a que o "diálogo" entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios prossiga.

O presidente admitiu a necessidade de se fazerem "alterações financeiras para o futuro", mas recusou aceder ao pedido de Rui Moreira para devolver o OE recém-votado ao Parlamento. "O custo de não o promulgar é muito superior à vantagem que se pode tirar de o mandar para a Assembleia da República", argumentou

Caso optasse por essa via, os partidos estariam "mais um mês" para o apreciar e voltar a enviar para Belém, lembrou Marcelo. Recordando que o documento é "fundamental" para que as ajudas sociais "serem efetivamente concedidas" ou para que os reformados e pensionistas recebam os seus aumentos retroativos, referiu que é inviável adiar mais "um OE pelo qual se esperou tanto tempo" - até porque, acrescentou, "já estamos perto" da elaboração do documento para 2023.

"Não vamos juntar mais um problema aos que já existem", resumiu o chefe de Estado, relativizando as desavenças sobre a descentralização e referindo que os verdadeiros "dramas" que o mundo atual enfrenta são a pandemia, a guerra na Ucrânia e a subida da inflação.

O pedido ao Parlamento será enviado "daqui a uma semana ou dez dias", revelou Marcelo. Antes disso, o presidente irá visitar as comunidades portuguesas de Londres e Andorra.