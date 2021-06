Marcelo defende mais coesão e descentralização e menos "injustiças"

Carla Soares Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quarta-feira territórios mais próximos, dinâmicos e coesos, destacando a importância da transição digital aliada à descentralização territorial, no âmbito da conferência "Territórios em Transição" de celebração do 133.º aniversário do Jornal de Notícias.

Na abertura da conferência, em Vila Nova de Gaia, foi transmitida uma intervenção audiovisual de Marcelo Rebelo de Sousa, de visita oficial à Bulgária. O chefe de Estado, que começou por dirigir "uma palavra muito amiga" ao JN, elogiou a sua aposta em territórios digitais.

Falou dos grandes desafios para os próximos anos, recuperando os prejuízos provocados pela pandemia, com regresso a 2019, mas também aproveitando para fazer "melhoramentos" e "grandes saltos", entre os quais nas transições energética e digital. Mas os desafios terão também de "significar territórios mais próximos, mais intervenientes, mais dinâmicos e coesos". E o JN propõe-se a desempenhar a tarefa da "didática" e da "pedagogia neste domínio".

"Territórios digitais significam antes de mais a preocupação com a descentralização territorial, com a coesão territorial, a coesão social", com superação das desigualdades "gritantes", das "assimetrias e das injustiças no território português", avisa o presidente.

"Vacina contra a ignorância"

A sessão de abertura contou com uma intervenção de Marco Galinha, CEO do Global Media Group. Sobre o JN, destacou a "estreita ligação à comunidade e às pessoas" e, quando se vai regressando à normalidade em contexto de pandemia, disse ser tempo de "transição económica, social e até política". Ao mesmo tempo, o país terá que estar à altura dos objetivos estruturais do Plano de Recuperação e Resiliência.

Marco Galinha acrescentou que "também os jornais são atores de mudança" e destacou a aposta do Global Media Group na digitalização e em transformar-se na "casa da Lusofonia".

PUB

"Estamos conscientes dos desafios que enfrentamos e tudo faremos para defender um jornalismo de qualidade porque só cidadãos informados podem tomar decisões esclarecidas", prosseguiu o presidente do Conselho de Administração. Além disso, recordou que os media são a maior fonte de informação fidedigna que consegue lutar contra as fake news e uma "boa informação é a maior vacina contra a ignorância".

"O nosso poder são os leitores"

Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, sublinhou que o JN tem resultados financeiros positivos mas sofre a pressão do mercado. "Sentimos o inevitável impacto de um país em crise", destacou na conferência. O JN "tem sofrido a pressão de objetivos exigentes num tempo de acelerada mudança". Além disso, sem sustentabilidade económica não há liberdade editorial.

A diretora do JN defendeu depois uma reflexão coletiva e destacou o papel que os jornais desempenham "em territórios de baixa densidade", em que a distribuição não traz rentabilidade.

Inês Cardoso defendeu também ser "importante refletir sobre o risco das fake news e das ameaças à liberdade", aludindo ao artigo 6.º da carta portuguesa de direitos humanos na era digital.

"O nosso único poder são os leitores" de um JN "livre e resistente" com uma história que é bem mais "do que a soma de quem vai passando por ele".

"JN dá voz à região"

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, começou por recordar que quando "era pequenino" passava as manhãs de domingo com o pai na leitura do JN e depois nas palavras cruzadas.

Destacou que o peso do jornal não se mede apenas pelas vendas, notando que em Gaia não existe "praticamente nenhum café onde o JN não esteja em cima da mesa".

"Este JN é a marca da nossa região" e está "a ajudar a mudar a região, servindo-lhe de voz", rematou o autarca.