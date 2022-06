Marcelo defende que estatuto dos profissionais das Forças Armadas terá de ser melhorado

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, esta quarta-feira, em Braga a necessidade de se melhorar o Estatuto dos profissionais das Forças Armadas, "para o ajustar às exigências de investimento que derivam da participação de Portugal na Nato".

"As Forças Armadas, no seu conjunto ainda são atrativas para muitos jovens mas, paulatinamente, este Governo, e outros futuros, terão que o melhorar", salientou, no final da visita que esta manhã efetuou ao Regimento de Cavalaria 6, em Braga, e onde contactou com alunos do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Gualtar, no quadro da iniciativa "Alista-te por um dia".

Na ocasião, o presidente lembrou que o 10 de Junho, Dia de Portugal e das Comunidades, que este ano se celebra em Braga, serve, entre outras coisas, para mostrar aos portugueses e em especial, aos mais pequenos, o valor e o interesse das Forças Armadas para a vida nacional: "em tempo de guerra os portugueses apercebem-se melhor da sua importância, mas, em boa verdade, isso já acontecia antes", disse, após ter sido fotografado no meio de um grupo de alunos do 4.º ano do Ensino Básico.

Marcelo manifestou a esperança de que alguns dos "miúdos" presentes cumpram a promessa que lhe fizeram de ingressarem nas Forças Armadas, e disse que as iniciativas de cariz militar englobadas na celebração do Dia de Portugal "servem, também, para aproximar os portugueses das Forças Armadas e para envolver os mais novos". "Os vossos colegas vão ter inveja do que vocês fizeram e aprenderam hoje", ironizou, dirigindo-se a um dos grupos.

JOVENS ENTUSIASMADOS

O PR foi recebido, com honras militares, à porta do RC6, regimento que, entre outras batalhas, combateu nas Invasões Francesas no começo do século 19 e no sul de Angola em 1915, na Primeira Guerra Mundial. Entre a "guarda de honra", à porta de armas e após a cerimónia do içar da bandeira, estava um grupo de alunos do 1.º ano, raparigas e rapazes, com quem confraternizou e trocou afetos.

No interior, outras turmas de alunos assistiram à demonstração de um drone, visualizando-o diretamente e visionando as imagens que captava a partir do ar, ficaram a conhecer sistemas de realidade virtual de preparação para o combate e conheceram uma lancha da Marinha. Alguns outros tiveram, mesmo direito, a uma pequena viagem num blindado de transporte de tropas, um Pandur, um dos vários estacionados no quartel, onde está operacional um Grupo de Reconhecimento de uma Brigada de Intervenção mecanizada.

O contentamento dos jovens era visível, escutando silenciosamente o que o PR ia dizendo ao explicar o funcionamento e a importância da nossa tropa: "o Presidente falou comigo, perguntou-me o que é que eu queria ser, eu disse-lhe que quero ser educadora de infância", disse ao JN, a Maria Luísa de nove anos, satisfeita por ter ficado a saber mais sobre o Exército, sobre equipamentos e "sobre o risco que os soldados correm para nos ajudar".

Já o Pedro, da mesma idade e escola, ficou contente por conhecer melhor o Exército, e embora concorde com a sua importância para a defesa do país, salienta que a sua opção não será a da carreira militar dado que quer ser engenheiro informático.