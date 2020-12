Marcelo deverá anunciar hoje a recandidatura

Hermana Cruz Hoje às 10:30 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa deverá anunciar, esta segunda-feira, a sua recandidatura à Presidência da República. O anúncio deverá ser feito numa livraria em Lisboa, ao final da tarde.

Deverá ser esta segunda-feira, ao final da tarde, que Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a sua recandidatura à Presidência da República. O anúncio deverá ocorrer numa livraria, em Lisboa, segundo avança o jornal I.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que, antes de anunciar a sua decisão, teria que arrumar as questões pendentes com o estado de emergência. Com a aprovação do decreto, que prolongou o estado de emergência até 23 de dezembro, com possibilidade de renovação até 7 de janeiro, o presidente da República começou a ser pressionado para confirmar que irá tentar conquistar um segundo mandato em Belém.

O próprio Marcelo Rebelo de Sousa confirmou as pressões constantes de que tem sido alvo. O anúncio já devia ter sido feito ontem mas foi adiado para hoje, numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa já terá o discurso preparado (assentando nas razões que o levam a avançar numa fase de crise pandémica, económica e social) e o "aparelho" do PSD já andará no terreno a recolher assinaturas. Uma tarefa que estará a ser coordenada pelo antigo secretário-geral do PSD, Matos Rosa.