Marcelo diz que 10 de Junho vai ser "virar de página" para o turismo na Madeira

O presidente da República disse, este domingo, que as comemorações do Dia de Portugal, que este ano decorrem na Madeira, constituem um incentivo ao turismo no arquipélago e indicou que vai estar região de 8 a 10 de junho.

"O programa vai ser um incentivo àquilo que é um virar de página relativamente, nomeadamente, à presença do turismo continental, nacional, aqui na Madeira, para além do turismo que virá do exterior", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, vincando que o programa das comemorações está "praticamente completado" e será divulgado nos próximos dias.

Haverá um pouco de tudo, para tentarmos recuperar o espírito do 10 de Junho

O chefe de Estado falava após um almoço com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, sede da presidência do executivo madeirense, no Funchal.

"Estarei cá nos dias 8, 9 e 10. Vai ser muito intenso, o programa", esclareceu, indicando que abrangerá várias áreas, bem como a participação da comunidade, sendo que o dia 8 será dedicado aos oceanos.

E reforçou: "Haverá um pouco de tudo, para tentarmos recuperar o espírito do 10 de Junho, que esteve congelado durante o ano da pandemia."

No encontro com Miguel Albuquerque, foi ainda abordada a eventual alteração da Lei das Finanças Regionais, como instrumento para a recuperação económica e social.

"É um processo em que ele [Miguel Albuquerque] vai apelar ao contributo dos senadores, num espírito amplo, num espírito ecuménico, não partidário, em diálogo com os Açores e encontrando soluções que, também elas, sejam soluções de futuro", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República sublinhou que foi uma "conversa muito rica" e "muito variada", mostrando-se "sensibilizado" com a perspetiva de longo prazo revelada pelo chefe do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou, por outro lado, a situação da pandemia de covid-10, considerando que é "muito positiva" e indicativa de que está a aproximar-se o "fim de um processo" que resultou em custos económicos e sociais para todo o país.

"É bom poder já olhar-se para a celebração do 10 de Junho com a perspetiva de abertura económica, abertura social", disse, reforçando: "Isso também é importante, a pensar naquilo que é a atividade económica na Madeira, as perspetivas positivas para o turismo."

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago, com cerca de 260 mil habitantes, regista 258 casos ativos de covid-19, num total de 8988 confirmados desde o início da pandemia, e 71 mortos associados à doença.

O presidente da República, que este fim de semana se deslocou também aos Açores, está agora reunido com os líderes dos grupos parlamentares da Assembleia Legislativa da Madeira, devendo regressar depois a Lisboa.