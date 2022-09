Marcelo diz que "este é o momento mais fácil para tomar medidas" na Educação

Inês Malhado Hoje às 19:06 Facebook

O presidente da República apontou, esta quarta-feira de manhã, durante uma aula de abertura do ano letivo na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, que, com o abrandamento da pandemia e a existência de meios económicos e financeiros, "este é o momento mais fácil para tomar medidas" e para "repensar o ensino como um todo". Outra das preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa é a necessidade de atrair professores mais jovens, de forma a conseguir descer a idade média dos profissionais.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ser necessário debater os desafios à educação num país completamente diferente do que era há uma década: "quando digo repensar como um todo seria desde estruturas físicas e a localização dos vários polos, à sua forma de organização, de gestão, aos métodos utilizados, à maneira de encarar a revolução digital", disse o presidente, lembrando que no passado houve uma maior pressão sobre as escolas.

Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que essa reforma no ensino traria "consequências imensas em tudo, desde os incentivos para quem ensina até à ligação entre a escola e a sociedade, passando pela estruturação orgânica do funcionamento das escolas, e, chegando, ainda, ao problema da interligação entre a escola e a mudança da vida profissional".

O presidente da República apontou que, por agora, em matéria de educação, o que se tem visto é uma ação "virada para as medidas de apoio, para a resistência e a sobrevivência à crise", defendendo que se "tem de ver para além disso" para um ensino aberto e flexível à mudança.

Tornar carreira atrativa

Questionado por uma aluna sobre o que crê ser necessário mudar no ensino, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o futuro terá menos alunos nas salas de aulas do ensino secundário e do ensino superior, resultante do envelhecimento da sociedade e de uma baixa taxa de natalidade. Em contrapartida, afirma existir "uma pressão crescente sobre o sistema de ensino de alunos mais velhos".

Do lado dos professores, o presidente apontou que há várias gerações a reformarem-se desde o último ano letivo, porém considera a idade média destes profissionais em Portugal "demasiado elevada". Defendeu uma descida, mas reconheceu que "isso implicaria que ser professor seja atrativo", por exemplo, em termos das condições oferecidas no ensino português.

Em declarações aos jornalistas, o presidente avançou que o facto de arranque de mais um ano letivo ter sido marcado pela falta de professores "preocupa muito as famílias e, sobretudo, as alunas e alunos que querem começar as aulas". E disse esperar que os reajustamentos sejam rápidos porque o começo do ano letivo é um momento decisivo.

Relembre-se que o ministério da Educação e sindicatos encontram-se em negociações para definir um novo modelo de recrutamento e colocação de professores, uma semana após o arranque do novo ano letivo. Os sindicatos posicionaram-se contra o reforço da contratação de professores pelas próprias direções das escolas.