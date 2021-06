Marcelo diz que exigência de Espanha foi "erro técnico" e afasta conflito

JN/Agências Hoje às 14:33 Facebook

O Presidente da República qualificou de "erro técnico" o pedido de Espanha de prova de vacinação contra a covid-19 ou teste negativo nas fronteiras terrestres com Portugal, norma entretanto corrigida, e afastou qualquer "problema diplomático".

"É isso mesmo, era um erro, um erro técnico. Ainda ontem à noite [segunda-feira], primeiro o senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, depois o senhor primeiro-ministro, me preveniram que as autoridades espanholas já tinham esclarecido que hoje pela manhãzinha iriam dizer que era uma retificação", disse Marcelo Rebelo de Sousa, declarando que "não houve problema nenhum diplomático, houve apenas um lapso técnico".

"Foi uma retificação que foi feita, ainda bem. Começámos o dia de hoje com uma boa notícia. Acontece, lapsos técnicos aconteceram-nos a nós na gestão da pandemia", acrescentou.

Questionado sobre se manteve algum contacto com Espanha, respondeu que "as autoridades portuguesas executivas falaram com as autoridades espanholas e ficou logo tudo claro que não passava tudo de um equívoco".

Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda questionado sobre se esperava que o mesmo se passasse com o Reino Unido, que retirou Portugal da sua chamada "lista verde" de turismo, e replicou: "Cada coisa a seu tempo, hoje estamos a falar de Espanha".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou hoje que Espanha vai corrigir a norma que obrigava a apresentação de prova de vacinação contra a covid-19 ou teste negativo nas fronteiras terrestres com Portugal.