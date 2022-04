Marcelo diz que Governo terá de "ajustar" programa face à "incerteza" da guerra

JN Hoje às 20:22 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, compreende que o Governo tenha aplicado as medidas prioritárias numa fase de completa "incerteza" na Europa e na União Europeia.

Em declarações em Sintra, à margem de uma homenagem ao falecido assessor de imprensa do PSD, Zeca Mendonça, o presidente da República salienta que "ninguém sabe por quanto tempo a guerra e a pandemia vão durar" e, desse modo, as medidas e os cenários devem ser ajustados no tempo.

Quando questionado se o alcance das medidas do Governo podia ter ido mais longe, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "é óbvio", mas entende a posição do Governo.

"Existia outra alternativa, que era mudar o programa todo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. "O Governo pensou: temos uma estratégia e avançamos com medidas imediatas enquanto decorre a guerra." Contudo, admitiu que a guerra vai alterar os planos do Governo. "É um orçamento que vai ter de ser ajustado no tempo. É inevitável", disse.

Além da posição de incerteza face à guerra na Ucrânia, o presidente da República enuncia o que está a acontecer na Europa ao nível político. "As eleições francesas podem mudar a posição da França na Europa."

"O Governo estava à espera de decisões europeias e isso não aconteceu a tempo e em consenso, como na ausência de medidas sobre o combustível". O presidente da República admitiu que indicadores, como a inflação, também terão de ser ajustados.