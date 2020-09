Marcelo diz que novo ano letivo vai obrigar a fazer "das tripas coração"

JN/Agências Ontem às 23:04 Facebook

O Presidente da República aconselha humildade para corrigir o que correr menos bem no novo ano letivo, que anteviu complexo devido à pandemia de covid-19, e considerou que vai ser preciso "fazer das tripas coração".

Marcelo Rebelo de Sousa falava em resposta aos jornalistas no final da inauguração da exposição e lançamento do livro "A cidade que não existia", de Alfredo Cunha, na Galeria Municipal Artur Bual, na Amadora.

Questionado sobre o início do novo ano letivo, o chefe de Estado começou por defender a importância do ensino presencial, alegando que "o ensino não presencial não é verdadeiramente ensino completo".

"Agora, isso obriga a um esforço que, eu percebo os professores e os sindicatos dos professores, é muito difícil, percebo os pais e associações de pais, é muito difícil, percebo os jovens, porque para eles ainda é mais difícil. Mas vamos ter de lidar com isto, quem sabe, meia dúzia de meses", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que este ano letivo "provavelmente não é perfeito, foi posto de pé no meio de uma pandemia, com o ano letivo anterior ainda a terminar e com muito pouco tempo".

"Por isso é que temos de ter a humildade, mas também a honestidade de, sempre que não estiver a correr bem, tentar corrigir. Aumentar a capacidade de rastreio, ou seja, de testagem, sempre que possível - e o Governo já disse que ia tentar fazê-lo. E fazer das tripas coração, porque esta situação continua a ser em muitos aspetos, em Portugal como noutros países, imprevisível, no tempo que vai durar, na forma de que se vai revestir e nos desafios que coloca", aconselhou.

O Presidente da República referiu que "a previsão última é que não há vacina provavelmente antes de fevereiro ou março" e pediu "espírito coletivo" e que se transforme "a preocupação" com o regresso à escola "em ação" conjunta.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a preocupação com o novo ano letivo é geral e ninguém achava que seria fácil, dadas as atuais circunstâncias e as condições dos próprios espaços escolares.

No seu entender, por isso, "as pessoas têm de ter a noção de que pode haver e vai haver aspetos que corram melhor e outros que corram pior, e quando correr pior tem de haver é capacidade de resposta àquilo que corre pior".

O Presidente da República apelou aos mais jovens para que tenham "respeito das regras e a redução da convivência naquilo que não é estritamente necessário", nas escolas e no espaço que as rodeia, e percebam que toda a gente está "no mesmo barco".

A pandemia de covid-19, novo coronavírus detetado em dezembro do ano passado no centro da China, atingiu 196 países e territórios.

Em Portugal, já morreram com esta doença 1.855 pessoas, num total de 62.813 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde.