Marcelo diz que resposta ao Covid-19 está a ser "adequada"

O presidente da República destacou o trabalho dos profissionais de saúde face às quatro pessoas diagnosticadas com infeção pelo Covid-19. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a resposta está a ser a "adequada", em palavras de incentivo aos profissionais.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que os dois novos casos de infeção pelo novo coronavírus, anunciados esta terça-feira, estão "ligados com os dois casos anteriores", que tiveram origem "no exterior do território português".

Na opinião do chefe de Estado, a resposta "foi imediata", e significa que "os desafios que foram colocados até ao presente têm tido a resposta adequada e atempada" do Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações aos jornalistas, à margem da entrega do prémio Bial, o presidente da República disse que "não há dados que mostrem casos que não tenham a ver com casos de contaminação anterior", não se registando novas situações, e que houve "capacidade de resposta dos profissionais de saúde".

O presidente tem intenção de visitar um dos doentes internados, tal como fez esta terça-feira o primeiro-ministro no Hospital de São João, em data a acertar com a ministra da Saúde.

A Direção Geral da Saúde (DGS) anunciou esta tarde que o número de casos de infeção por coronavírus passou de dois para quatro. Os mais recentes são o de um homem de 60 anos, que está no Hospital de S. João, no Porto, o outro, também de um homem, com 37 anos que está no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Os dois casos estão relacionados com infeções a casos confirmados, embora não tenha sido feita ligação direta com os dois casos anteriores: o de um homem de 60 anos que esteve de férias no norte de Itália, que está no S. João; e o de outro homem de 33, regressado de Espanha, que se encontra no Hospital de Santo António.