Marcelo e a proposta de revisão constitucional do PSD: "Falarei para mim mesmo"

Glória Lopes Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado que recebeu a proposta do PSD sobre uma revisão constitucional, mas que não irá manifestar em público a opinião pessoal sobre o tema.

A proposta de revisão constitucional do PSD, apresentada na sexta-feira pelo líder nacional do partido, Rui Rio, que propõe a redução do número de deputados e o aumento do tempo de mandato, incluindo do Presidente da República, dando-lhe mais competências, nomeadamente para nomear dois juízes do Tribunal Constitucional, o governador do Banco de Portugal e também os presidentes das entidades reguladoras, não foi alvo de comentários por parte do Presidente da República, que esta manhã de sábado esteve em Miranda do Douro.

"Eu vou ser muito direto e muito honesto. Primeiro, o Presidente não tem nenhum poder sobre a revisão constitucional, é só a Assembleia que vota e o presidente é obrigado a promulgar o resultado, mas devo dizer que recebi o projeto e que ainda não o li. Recebi-o, precisamente ontem [sexta-feira]. E estava aqui em visita", explicou Marcelo Rebelo de Sousa, após ter sido questionado pelos jornalistas sobre este assunto.

"Sobre estas matérias nunca penso em abstrato, quando se trata de encontrar soluções para um país concreto. Em concreto, terei de ver o que é que proposto. Não poderei opinar em público, mas pensarei para comigo mesmo, até com a deformação de ter acompanhado várias revisões constitucionais e de ter votado a Constituição. Terei muito prazer em analisar essa matéria", esclareceu.

À pergunta sobre se faz sentido fazer uma revisão constitucional nesta altura, respondeu que vai olhar para a realidade. "Falarei para mim mesmo, não falarei para o país sobre qualquer opinião sobre revisão constitucional. Se é oportuna ou não, se deve ser grande ou pequena, se deve ser sobre isto ou sobre aquilo", terminou.