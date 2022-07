Marcelo e Cavaco recebem alunos de mérito

Leonardo Pereira Hoje às 16:47 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e Cavaco Silva vão receber 40 alunos de mérito, a partir de hoje, segunda-feira, até sexta-feira no Boot Campis Epis 2022 com o objetivo de "Educar para a Paz".

Os alunos foram acompanhados pela Empresários Pela Inclusão Social (EPIS) ao longo do ano letivo e foram reconhecidos pelo bom trabalho que têm vindo a desenvolver. Assim, serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa e por Cavaco Silva, em contexto do 15º aniversário da EPIS, que também irão participar durante a semana em sessões organizadas pelas empresas parceiras do projeto.

"O Boot Campis EPIS 2022 permite a estes alunos uma experiência intensa em torno dos valores orientadores da nossa missão", refere a Presidente da Direção da EPIS, Leonor Beleza. A principal responsável explicou ainda que "durante uma semana, e em reconhecimento do seu mérito académico, têm a oportunidade de partilhar temas que os orientarão para escolhas e ações informadas e livres no seu futuro de cidadãos e profissionais."

O encontro que assinala o 15º aniversário da EPIS, está marcado para terça-feira, no Jardim da Cascata, no Palácio de Belém, onde estarão reunidas mais de 300 participantes, incluindo as empresas parceiras do projeto e as famílias dos alunos reconhecidos. A EPIS é um projeto que tem como missão o apoio de alunos.