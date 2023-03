Marcelo e Costa em périplo para conhecer "poder transformador" do PRR

Zulay Costa Hoje às 13:31, atualizado às 14:07 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, iniciaram, esta sexta-feira, na Universidade de Aveiro, uma visita no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). É a primeira do género realizada em conjunto.

Ao longo do dia vão conhecer projetos-piloto, assim como projetos já em curso (caso da Stellantis, que está a incorporar numa viatura elétrica novos produtos e processos), exemplos a nível de respostas sociais e habitação.

Trata-se de uma "pequena amostra do que é o potencial transformador para a economia portuguesa do PRR" e que "mostra como está neste momento o PRR em execução", disse António Costa. A visita foi acompanhada pelo presidente da República, que "tem manifestado interesse e preocupação com a execução dos fundos comunitários", explicou ainda.

Na Universidade de Aveiro foram apresentados projetos na área do 5G e da mobilidade sustentável, desenvolvidos pelos Consórcios de Inovação da Rede Nacional de Test Beds. As Test Beds , infraestruturas e equipamentos que pretendem garantir às empresas e às startups as condições necessárias para testar novos produtos e serviços, têm um investimento previsto de 150 milhões de euros no âmbito do PRR.

À saída da universidade, o primeiro-ministro aproveitou para anunciar que, esta sexta-feira, foram abertos os primeiros 12 concursos do Portugal 2030, no valor de 400 milhões de euros. São "especialmente dirigidos a universidades e politécnicos com cursos técnicos superiores profissionais, que são o grosso dos concursos", avançou.

Depois de Aveiro, os governantes prosseguem para uma visita às obras do Centro Multivalências da Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Vinhal, em Tondela. Do programa consta, ainda, uma passagem pelas obras do Bairro da Cadeia, em Viseu, e uma visita à Stellantis - Centro de Mangualde, para apresentação da agenda mobilizadora "GreenAuto".