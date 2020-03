Marcelo e Costa ouvem especialistas sobre epidemia à porta fechada

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:18 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa reúnem esta terça-feira com epidemiologistas para conhecerem o atual retrato do surto da Covid-19, que já matou 23 pessoas em Portugal. No encontro, à porta fechada, estarão também todos os líderes políticos, patrões e sindicatos.

A reunião vai juntar todos os órgãos de soberania, forças partidárias e parceiros sociais, às 10 horas, no Auditório do Infarmed, em Lisboa, segundo uma nota informativa do gabinete do primeiro-ministro.



A sessão, que consiste num ponto da "Situação epidemiológica da COVID-19 em Portugal", vai contar com apresentações técnicas por parte de epidemiologistas da Direção-Geral da Saúde (DGS), Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).



Além do presidente da República, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, António Costa, e dos líderes dos Partidos Políticos com representação parlamentar, os líderes das confederações patronais e os das estruturas sindicais também estarão presentes nesta reunião à porta fechada.

Este encontro acontece horas antes do debate quinzenal com Costa no Parlamento, agendado para as 15 horas.