Marcelo e Ferro Rodrigues não vão a Sevilha ver o jogo da Seleção

JN Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, não vão a Sevilha para assistir ao jogo da Seleção Nacional.

Fonte da Presidência da República disse ao JN que Marcelo Rebelo de Sousa optou por não se deslocar a Sevilha "atendendo à situação epidemiológica existente na Andaluzia".

Também o presidente da Assembleia da República, que chegou a apelar aos portugueses que se deslocassem de "forma massiva a Sevilha" e abriu uma polémica política, decidiu não ir.

Numa nota, o gabinete do presidente da Assembleia da República justificou que, com a decisão de Marcelo de não ir assistir ao jogo, Ferro, sendo o seu convidado, também não se deslocará a Espanha. No entanto, disse esperar, "em qualquer caso, que o número de portugueses em Sevilha seja elevado".

"Não gostou, em Budapeste, de ver 80% dos presentes contra a nossa seleção. E Sevilha é muito mais próxima. Portugal não é Lisboa. A sul do Tejo existem e vivem milhões de portugueses", lê-se na nota.

Portugal defronta a Bélgica, no domingo, pelas 20 horas, em Sevilha, Espanha, no jogo dos oitavos de final do Euro2020.