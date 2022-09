Marcelo elogia Fernando Araújo e fala em "nova esperança" para o SNS

JN/Agências Hoje às 14:14 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta sexta-feira que a escolha de Fernando Araújo para diretor-executivo do SNS "é uma nova esperança", assinalando que o médico "tem provado bem" nos cargos que desempenhou.

"Diria que é uma nova oportunidade, uma nova esperança. Que não seja desperdiçada. A pessoa escolhida é uma pessoa que tem provado bem nos cargos que tem exercido, nomeadamente nos últimos cargos que tem exercido. Não vejo razão para não provar bem neste cargo", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, antes de uma intervenção no encerramento do Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados, em Lisboa.

O chefe de Estado argumentou que se a mudança no Serviço Nacional de Saúde (SNS) "não der certo, é porque há fatores alheios" à escolha de Fernando Araújo.

"Espero que isso não aconteça e que desta vez haja, como houve noutras ocasiões ao longo da história, um salto correspondente àquilo que os portugueses esperam de mudança no SNS", completou.

O médico Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019, vai ser o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou o ministro da Saúde.

A escolha de Fernando Araújo foi oficialmente confirmada por Manuel Pizarro em conferência de imprensa, em Lisboa, depois do nome do médico ter sido amplamente apontado como titular do cargo.

A direção executiva do SNS, que entra em funções a 01 de outubro, vai coordenar toda a resposta assistencial do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, e passa a gerir também a rede nacional de cuidados continuados integrados e da rede de cuidados paliativos, até agora da responsabilidade das administrações regionais de saúde.