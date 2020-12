Marcelo elogia homem que se atirou ao Tejo para salvar afogado

JN Hoje às 08:14, atualizado às 08:27 Facebook

O Presidente da República enalteceu a "coragem" e "vontade de ajudar" demonstradas pelo homem que se lançou ao rio Tejo, no sábado, para salvar uma pessoa de um afogamento.

"Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana", pode ler-se em nota publicada ontem no site da Presidência da República.

"Em tempos tão difíceis, esta ação certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento", acrescenta o comunicado, que considera ainda que José "deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo".