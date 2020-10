Marcelo: escolha do novo presidente do Tribunal de Contas foi "intencional"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:23 Facebook

O presidente da República disse e repetiu, esta quarta-feira, que a escolha de José Tavares para novo presidente do Tribunal de Contas (TdC) foi "intencional" e "transparente". Marcelo Rebelo de Sousa disse não ter "um segundo de dúvidas" sobre a conduta futura da instituição.

Marcelo deixou elogios a Vítor Caldeira, o presidente não reconduzido, considerando que o seu trabalho merece a "gratidão nacional". No entanto, alertou: assim como "não há verdadeiro Estado de Direito democrático" sem um TdC "forte e inquebrantável", esse Estado de Direito também não existe "se se confundirem as instituições com aqueles que a servem em cada momento histórico, por excecionais que sejam".

O presidente da República também garantiu que a substituição de Vítor Caldeira por José Tavares foi um processo "rápido mas transparente, como se impõe". "Desenganem-se os que esperam ou desejam ver, na não recondução do presidente - isto é, no natural processo de renovação da liderança - uma via aberta à corrupção ou ao controlo de quem é suposto controlá-los", afirmou.

Marcelo recordou também que, há dois anos, a substituição da então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, por Lucília Gago, a atual procuradora, também gerou alguma desconfiança.

"Dois anos depois, podemos dizer que as profecias da vitória da corrupção e dos corruptos depararam com processos sensíveis envolvendo mesmo magistrados judiciais" e que, no seu entender, credibilizam a Justiça Portuguesa. Por isso mesmo, o chefe de Estado garantiu não ter "um segundo de dúvidas" sobre a conduta futura do TdC.

José Tavares promete combater corrupção

No seu discurso na cerimónia de tomada de posse de José Tavares, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que defende, desde há muito, que os presidentes dos tribunais superiores tenham mandato único. O chefe de Estado lembrou também que José Tavares tem 38 anos de "incansável dedicação" ao TdC e que, já em março deste ano, "foi louvado publicamente" por Vìtor Caldeira.

José Tavares disse assumir o cargo "com profundo sentido de interesse público", comprometendo-se a combater "o desperdício, a fraude e a corrupção" e a atuar "com sabedoria" no sentido da boa gestão dos recursos públicos e dos fundos comunitários que irão em breve ser alocados a Portugal.