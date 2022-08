Marcelo esteve no funeral de bombeiro em Óbidos

JN/Agências Hoje às 18:45 Facebook

O presidente da República e o ministro da Administração Interna estiveram, esta sexta-feira, na missa em memória do bombeiro de Óbidos, que morreu, de doença súbita, quando combatia um incêndio nas Caldas da Rainha e participaram no cortejo até ao cemitério.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Óbidos pelas 15 horas para assistir à missa do funeral do bombeiro presidida pelo capelão nacional dos bombeiros, Américo Aguiar.

Depois, o presidente da República acompanhou a pé, ao lado do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o cortejo fúnebre apeado entre o quartel dos bombeiros e o Cemitério Municipal dos Arcos, uma distância de 1,3 quilómetros, durante quase uma hora.

Marcelo Rebelo de Sousa não prestou declarações aos jornalistas.

O incêndio deflagrou na quarta-feira às 13.45 horas na localidade de Rostos, freguesia do Landal, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, tendo alastrado ao concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, e a Tagarro, localidade do concelho da Azambuja, no distrito de Lisboa.

No fogo, um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros e outro da corporação de Óbidos, o subchefe Carlos Alberto Ferreira Antunes, de 52 anos, morreu devido a doença súbita.