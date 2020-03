Marcelo visitou doentes e deixou recado ao Governo: "Deve-se evitar alterações"

JN Hoje às 18:27, atualizado às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta quinta-feira o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, tendo falado "por intercomunicador" com três doentes infetados com o novo coronavírus.

"O Presidente da República visitou hoje [quinta-feira], ao início da tarde, acompanhado pela ministra da Saúde, pela diretora-Geral da Saúde, pela presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e pelo diretor do Serviço de Infeciologia, o Hospital Curry Cabral, tendo tido oportunidade de falar, por intercomunicador, com três doentes internados por Covid-19", refere uma nota colocada no portal da Presidência na Internet.

Mais tarde em declarações aos jornalistas, e sobre a saída de Henrique Martins da presidência dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (entidade que rege a linha Saúde 24), Marcelo Rebelo de Sousa considerou que se deve "evitar que haja grandes modificações e alterações".

O presidente da República acrescenta ainda que "é importante haver o mais possível a coesão da equipa e não propriamente modificações nessa equipa, num momento em que ainda não se sabe", como o surto do Covid-19 vai evoluir em Portugal.

Até ao momento, existem nove casos confirmados de coronavírus em Portugal.