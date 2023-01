Marcelo falou com pai de militar que morreu a quem transmitiu condolências

JN/Agências Hoje às 11:53 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com o pai do militar do Exército que morreu no domingo no Campo de Santa Margarida, distrito de Santarém, "a quem transmitiu sentidas condolências".

Esta informação consta de uma nota publicada, esta segunda-feira, no site da Presidência da República.

O militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, em circunstâncias "ainda por apurar", confirmou fonte oficial do Exército à agência Lusa, depois de a informação ter sido avançada pela TVI/CNN Portugal.

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, também já lamentou esta morte e disse que está em curso uma averiguação.