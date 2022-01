Marcelo falou com viúva de motorista português que morreu em França

JN Hoje às 10:11 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa falou com a viúva do motorista português que morreu no mês passado em Calais, França, a quem apresentou condolências.

"O Presidente da República apresentou as suas sentidas condolências à viúva do motorista português que faleceu em Calais, França, transmitindo as informações recolhidas pelas autoridades consulares", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República. Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa envia ainda as suas condolências à corporação de Bombeiros de Vila Real de Santo António, à qual a vítima pertencia.

A vítima, de 48 anos, morreu, na noite de 19 de dezembro, na sequência de uma altercação com três migrantes que tentavam invadir o camião que conduzia numa estação de serviço de uma autoestrada na região francesa de Pas-de-Calais. Terá sido atacada com um golpe na cabeça quando tentava impedir a entrada dos indivíduos no veículo onde seguia. De acordo com o procurador do Ministério Público responsável pelo caso, não houve ligação causal entre o ferimento na zona da sobrancelha e a morte, tudo indicando para que o homem, com "historial clínico", tenha morrido na sequência de uma paragem cardíaca ocorrida durante o incidente.

Entretanto, as autoridades abriram uma investigação por agressão resultante em morte "sem intenção".

O alerta para o caso foi dado pelo colega do camionista, também português, que seguia ao lado e que testemunhou os factos.