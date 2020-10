Marcelo fez novo teste à covid-19 e voltou a dar negativo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:37 Facebook

O presidente da República fez, esta segunda-feira, um novo teste à covid-19, que deu resultado negativo. O motivo prende-se com a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à Bélgica, agendada para esta terça-feira, apurou o JN junto da Presidência.

Marcelo vai a Bruges para a abertura do ano letivo do Colégio da Europa, que este ano homenageia Mário Soares. Teve de se submeter a um teste para deteção da covid-19, pelo facto de o país ter decidido, há três semanas, colocar a região de Lisboa e Centro do país nas zonas vermelhas, obrigando a testes antes da viagem.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira para a divulgação dos últimos dados relativos à pandemia, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, tinha recordado que, no último dia 4, o presidente marcou presença num evento em que também esteve Manuel Heitor, ministro da Ciência, que está atualmente infetado. No entanto, a diretora-geral garantiu que, nessa altura, o governante ainda não estava na fase infecciosa.

O evento "Construir o Futuro de Portugal - Um Compromisso Social", que teve lugar em Lisboa, "ocorreu antes de o senhor ministro Manuel Heitor estar contagioso, motivo pelo qual sua excelência o senhor presidente da República não foi considerado para efeitos de rastreio nesta situação", esclareceu Graça Freitas.

Presidência garante: Marcelo faz testes com frequência

A responsável máxima pela DGS acrescentou ter sido possível chegar a essa conclusão através de um inquérito sumário e preliminar ao estudo epidemiológico do contágio do ministro Manuel Heitor. Embora tenha sido feito no âmbito da viagem à Bélgica, o novo teste do chefe de Estado confirmou este cenário.

Marcelo Rebelo de Sousa, recorde-se, tinha sido testado depois de António Lobo Xavier ter contraído o vírus. O antigo deputado do CDS e atual conselheiro de Estado tinha estado com o presidente no Conselho de Estado de 29 de setembro, no Palácio da Cidadela, em Cascais, no qual também participou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O resultado desse teste de Marcelo também tinha sido negativo. Nessa altura, a Presidência revelou que o chefe de Estado realiza testes à covid-19 com frequência.